"Ледник Судного дня" трескается: ученые предупредили о катастрофических последствиях

«Ледник Судного дня» / © NASA

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Ледник Туэйтс, известный под жутким названием «ледник Судный день», демонстрирует признаки тревожной нестабильности, что может привести к повышению уровня мирового океана более чем на три метра.

Последнее исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research Earth Surface, обнаружило новые детали о трещинах в шельфовом леднике, которые могут ускорить его катастрофический обвал.

«Мы видели, как откалываются шельфовые ледники, но никогда не видели, чтобы они снова отрастали», — отмечает Ричард Элли, соавтор исследования.

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Ледник Туэйтс, шириной почти 130 км, ежегодно теряет до 136 миллиардов тонн льда. Его шельфовый ледник сейчас сдерживает массивные потоки льда от стекания в океан. Если эта «пробка» разрушится, уровень моря может стремительно вырасти, затопив прибрежные города по всему миру.

Ученые из Университета штата Пенсильвания, используя спутниковые данные ICESat-2 от NASA, создали точные трехмерные модели трещин. Это помогло выявить механизм обратной связи нестабильности: трещины влекут за собой ускоренное таяние, что, в свою очередь, создает еще больше трещин.

«Мы считаем, что если ледник Твейтса станет очень нестабильным, это будет иметь катастрофические последствия», — заявляет доцент Шуцзе Ван.

Особенно уязвима восточная часть ледника, где трещинообразование происходит быстрее. Причины — сложное взаимодействие океанских течений, повышение температуры воды и уменьшение морского льда.

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Ученые предупреждают: ледник Туэйтс может повторить судьбу ледника Ларсен B, в 2002 году полностью распавшегося за пять недель. Но Туэйтс значительно больше, а его разрушение может повлечь за собой «эффект домино», дестабилизируя другие части антарктического ледникового щита.

«Мы ожидаем, что это будет ключевой набор данных для исследователей», — отметил Чженжуй Хуан, докторант и соавтор исследования.

Новое исследование дает шанс более точно прогнозировать угрозы и разрабатывать стратегии смягчения последствий повышения уровня моря. Но наука отмечает: действовать нужно уже сейчас.

Напомним, гигантский айсберг может уничтожить целый поселок в Гренландии: власти объявили эвакуацию жителей.

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