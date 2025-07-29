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"Ледник Судного дня" трескается: ученые предупредили о катастрофических последствиях
Если ледник разрушится, уровень моря может стремительно увеличиться, затопив прибрежные города по всему миру.
Ледник Туэйтс, известный под жутким названием «ледник Судный день», демонстрирует признаки тревожной нестабильности, что может привести к повышению уровня мирового океана более чем на три метра.
Последнее исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research Earth Surface, обнаружило новые детали о трещинах в шельфовом леднике, которые могут ускорить его катастрофический обвал.
«Мы видели, как откалываются шельфовые ледники, но никогда не видели, чтобы они снова отрастали», — отмечает Ричард Элли, соавтор исследования.
Ледник Туэйтс, шириной почти 130 км, ежегодно теряет до 136 миллиардов тонн льда. Его шельфовый ледник сейчас сдерживает массивные потоки льда от стекания в океан. Если эта «пробка» разрушится, уровень моря может стремительно вырасти, затопив прибрежные города по всему миру.
Ученые из Университета штата Пенсильвания, используя спутниковые данные ICESat-2 от NASA, создали точные трехмерные модели трещин. Это помогло выявить механизм обратной связи нестабильности: трещины влекут за собой ускоренное таяние, что, в свою очередь, создает еще больше трещин.
«Мы считаем, что если ледник Твейтса станет очень нестабильным, это будет иметь катастрофические последствия», — заявляет доцент Шуцзе Ван.
Особенно уязвима восточная часть ледника, где трещинообразование происходит быстрее. Причины — сложное взаимодействие океанских течений, повышение температуры воды и уменьшение морского льда.
Ученые предупреждают: ледник Туэйтс может повторить судьбу ледника Ларсен B, в 2002 году полностью распавшегося за пять недель. Но Туэйтс значительно больше, а его разрушение может повлечь за собой «эффект домино», дестабилизируя другие части антарктического ледникового щита.
«Мы ожидаем, что это будет ключевой набор данных для исследователей», — отметил Чженжуй Хуан, докторант и соавтор исследования.
Новое исследование дает шанс более точно прогнозировать угрозы и разрабатывать стратегии смягчения последствий повышения уровня моря. Но наука отмечает: действовать нужно уже сейчас.
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