Ученые выяснили, когда ледники потеряют способность охлаждать Землю

В новом исследовании ученые обнаружили, что в будущем способности охлаждающих воздух земных ледников непременно снизятся. В конце концов, это приведет к ускорению их таяния.

В последние десятилетия ученые то и дело фиксируют потепление планеты и пытаются понять, какими будут последствия для человечества и Земли в целом. Ледники борются с изменением климата, охлаждая воздух, соприкасающийся с их поверхностью. Но надолго ли? В новом исследовании сосредоточились на выяснении этого, пишет PHYS.org.

Исследование было проведено командой из Института науки и технологий Австрии (ISTA). Ученые собрали и повторно проанализировали беспрецедентный набор данных наблюдений за ледниками по всему миру. Результаты предполагают, что ледники, вероятно, достигнут пика своей способности к самоохлаждению к следующему десятилетию. Затем температура их поверхности резко повысится, а таяние ускорится.

В то время как глобальная температура планеты неуклонно растет, температура поверхности ледников, по-видимому, отстает. Огромные гималайские ледники даже сдувают холодные ветры со своих склонов, пытаясь охладиться и сохранить свои экосистемы. Однако этот странный эффект не является показателем долгосрочной стабильности ледников.

Результаты нового исследования, по словам соавтора работы Томаса Шоу, показывают, что эта реакция ледников, вероятно, не продержится долго — она достигнет своего пика в 2030-х годах. Чем сильнее климат земли будет теплеть, тем сильнее ледники будут охлаждать свой микроклимат и окружающую среду ниже по длине. Однако этот эффект продлится недолго — уже к середине столетия произойдет смена тренда. Ожидается, что в этот момент таяние и фрагментация ледников из-за антропогенного изменения климата будут лишь усиливаться, а температура поверхности продолжит расти, что лишь ускорит таяние.

Ледники охлаждают воздух

Некоторые исследователи ставят под сомнение точность вычислительных моделей, моделирующих детальную эволюцию климата — причина в том, что некоторые локальные климатические эффекты в некоторых из самых отдаленных районов мира мало изучены.

Команда изучила данные, собранные на 5000-метровой климатической станции на склонах Эвереста, и обнаружила, что ледники реагируют на потепление воздуха летом, усиливая температурный обмен на поверхности.

Из-за огромных размеров гималайских ледников происходит охлаждение больших масс воздуха, непосредственно контактирующих с их поверхностью. Эти большие холодные массы после стекают по склонам под действием силы тяжести, создавая явление, известное как «катабатические ветры». Другие крупные ледники по всему миру ведут себя аналогичным образом.

В новой работе Шоу с коллегами стремились разработать новую глобальную модель, которая преодолевает ограничения, связанные с дефицитом данных. В результате им удалось разработать новый метод оценки того, как долго ледники будут продолжать поглощать климатический шок во всем мире.

В ходе исследования ученые использовали данные прошлых и недавних проектов, объединив их со всеми опубликованными данными. Далее команда использовала этот беспрецедентный набор данных, что позволило переоценить физические процессы, чтобы найти обобщающие аспекты. В результате команде также удалось разработать статистическую модель, предоставляющие данные об эволюции охлаждения ледников во всем мире.

Команда составила список почасовых данных с 350 метеостанций, расположенных на 62 ледниках по всему миру. Ученые также изучили соотношение приповерхностной температуры к температуре окружающей среды, не связанной с ледником, непосредственно над каждой станцией, и проанализировали эти данные в пространстве и времени. Данные показали, что в среднем приповерхностная температура горных ледников по всему миру повышалась на 0,83 градуса Цельсия на каждый градус повышения температуры окружающей среды.

Утратят ли ледники способность охлаждать воздух

Команда также исследовала свойства ледника, которые с наибольшей вероятностью могут ограничить этот эффект разницы температур. Смоделировав будущие прогнозы, ученые продемонстрировали, что этот охлаждающий эффект достигнет пика в период между 2020-ми и 2040-ми годами, прежде чем устойчивая потеря массы ледников приведет к их масштабному отступлению, обратив вспять тенденцию к похолоданию.

Ученые также предупреждают, что нам не удастся спасти и восстановить горные ледники мира — простыми словами, людям попросту следует смириться с тем, что земные ледники неизбежно утратят лед. Впрочем, ученые также признают, что человечеству следует сосредоточиться на сокращении выбросов — лишь это позволит уменьшить последствия климатического кризиса, нависшего над планетой.

Напомним, один из самых больших в мире Западноантарктический ледниковый щит находится на грани «катастрофического коллапса». Его таяние будет иметь разрушительные последствия и повлечет повышение уровня моря более чем на три метра, что поставит под угрозу прибрежные города.