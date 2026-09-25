Леен Пен изменила условие выхода Франции из НАТО: что заявила о войне в Украине

Марин Ле Пен / © Associated Press

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Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что ее стремление вывести страну из интегрированного командования НАТО остается в силе. В то же время политика считает, что делать это во время войны России против Украины неуместно.

Об этом сообщает Politico.

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Марин Ле Пен в интервью изданию в четверг, 24 сентября, отметила, что пока не планирует делать шаги в направлении выхода Франции из интегрированного командования Альянса.

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«Пока на пороге Европы идет война, сейчас не время принимать меры в этом направлении, но, конечно, мое желание это сделать остается», — заявила лидер партии «Национальный фронт».

Как отмечает Politico, согласно результатам опросов, Ле Пен сейчас называют фавориткой президентских выборов, которые должны пройти следующей весной. На них французы будут выбирать преемника Эммануэля Макрона.

В то же время, стремление пересмотреть участие Франции в военных структурах Альянса имеет не только Ле Пен. Схожую позицию занимает и кандидат от крайних левых Жан-Люк Меланшон. Это вызывает беспокойство в штаб-квартире НАТО по поводу дальнейшего курса Парижа в сфере обороны.

Партия «Национальный фронт» уже долгое время выступает за выход Франции из интегрированного командования НАТО. В то же время нынешние слова Ле Пен могут свидетельствовать об определенной корректировке ее прежней позиции.

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Еще в мае политика заявляла, что Франция выйдет из интегрированного командования Альянса в течение ее первого президентского срока. Тогда она не связывала это решение с завершением войны в Украине. Глава партии Джордан Барделла заявлял, что считает необходимым дождаться заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Ле Пен и Барделла сейчас проводят предвыборную кампанию совместным тандемом. По такому сценарию 31-летний Барделла должен занять должность премьер-министра.

Отдельно Ле Пен заявила, что Франция не должна вступать в войну с Россией, имеющей ядерное оружие. Она также отвергла утверждение о том, что Франция уже находится в конфликте с Москвой, несмотря на заявления о гибридных атаках Кремля против европейских государств.

Как отмечает Politico, на прошлой неделе Ле Пен и Барделла обнародовали заявление с осуждением действий России. По мнению издания, таким образом политики пытались ответить на критику со стороны правоцентристских и левоцентристских оппонентов, регулярно обвинявших партию в приверженности российскому президенту Владимиру Путину.

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В то же время, Ле Пен подтвердила свое обещание прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах в следующем году.

«Мы можем готовить их солдат и военное руководство, а также оказывать им военную помощь. Мы больше не можем оказывать финансовую помощь Украине, и мы сожалеем об этом», — заявила она.

В то же время, Ле Пен не выступила против «Коалиции желающих» — инициативы, возглавляемой Францией и Великобританией и предусматривающей возможное военное присутствие в Украине после завершения войны.

«Потенциальные миротворческие силы, фактически очень похожие на миротворцев ООН, кажутся мне вполне реальными. И если „Коалиция желающих“ является одним из условий для переговоров о прекращении огня, то я, конечно, была бы за то, чтобы двигаться вперед с этим предложением», — сказала лидер «Национального фронта».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в последние недели российская гибридная угроза для Европы и Франции усилилась.

Мы ранее информировали, что кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может поддерживать Украину финансово в прежних объемах из-за сложного состояния собственных государственных финансов.

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