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Легализация "грехов": сколько налогов платят американцы за свои вредные привычки

Легализация "грехов": сколько налогов платят американцы за свои вредные привычки

Вредные привычки американцев в 2023 году пополнили бюджет США почти на 40 млрд долларов / Фото: pixabay.com

Налоги от продажи каннабиса в США оказались на порядок ниже налоговых поступлений за продажу табака и алкоголя.

Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, социальную рекламу и высокие налоги на товары, употребление которых считается вредными привычками, победить человеческие "грехи" пока не удается. Впрочем, правительства всего мира не стесняются зарабатывать на зависимостях, в частности на продаже каннабиса, табака и алкоголя, а также на игорном бизнесе.

О том, сколько налогов платят за свои грехи граждане Соединенных Штатов, рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Как ни странно, продажа каннабиса, легализованная в 24 штатах США, добавляет в американский бюджет лишь малую каплю.

По информации Железняка, в 2023 году налоговые поступления от продажи каннабиса в разных штатах США были такими:

  1. Калифорния – $567,4 млн (0,24% от всех налогов штата);
  2. Вашингтон – $460,3 млн (1,23%);
  3. Иллинойс – $278,2 млн (0,44%);
  4. Мичиган – $270,4 млн (0,70%);
  5. Колорадо – $263 млн (1,33%);
  6. Аризона – $176,2 млн (0,78%);
  7. Орегон – $169,4 млн (0,88%);
  8. Массачусетс – $168,1 млн (0,41%);
  9. Невада – $121,5 млн (0,99%);
  10. Монтана – $49,4 млн (1,05%).

За четыре самых распространенных вредных привычек американцы в 2023 году в целом уплатили налогов на сумму почти 40 миллиардов долларов, в частности:

  • от продажи каннабиса – более 2,9 млрд;
  • от продажи алкоголя – 11 млрд;
  • от продажи табака – 12,5 млрд;
  • от игорного бизнеса – 13,5 млрд.

Напомним, в августе 2024 года в Украине легализовали медицинский каннабис. Марихуану, ее смолы, экстракты и настойки теперь разрешены (их исключили из перечня особо опасных веществ), но приобрести препараты можно будет только по электронному рецепту.

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