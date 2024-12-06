Легендарный наркобарон вышел на свободу после 25 лет тюрьмы — фото, подробности

Один из самых страшных наркобаронов мира вышел из тюрьмы в США и, как ожидается, вернется в свою родную Колумбию.

Об этом сообщает Daily Star.

Фабио Очоа Васкес вышел на свободу ранее на этой неделе после 25 лет тюрьмы за преступления, связанные с наркотиками.

Члена картеля очень боялись, но ему удалось накопить огромное состояние после того, как он, как утверждалось, обладал огромной властью на рынке кокаина в Колумбии. По данным Бюро тюрем США, он отбыл всего 25 лет с 30-летнего срока заключения.

67-летний Очоа заработал свое состояние в конце 1970-х и в 1980-х годах вместе со своим братом. Они накопили столько денег в США, что Очоа попал в список миллиардеров журнала Forbes.

Преступник жил в Майами и руководил распределительным центром, ранее являвшимся частью кокаиновой империи Пабло Эскобара.

Фабио Очоа Васкес / Фото: Getty Images

Совсем недавно он был изображен в популярном сериале "Нарко" на Netflix. Говорят, что наркоимперия переместилась больше в Мексику, чем в Колумбию, но Очоа появился в сериале в полном соответствии с формой. Его показали младшим сыном элитной семьи из Медельина, которая занималась коневодством и была богатой, в отличие от Эскобара, происходившего из более скромных слоев населения.

Впервые Очоа столкнулся с неприятностями из-за своей вероятной роли в программе борьбы с наркобизнесом в 1986 году. Они пообещали, что наркобаронов не будут выдавать США. К тому времени он был в списке "Дюжины самых разыскиваемых" колумбийских наркобаронов.

Его снова арестовали в 2001 году, когда в ходе масштабного полицейского расследования были разоблачены несколько контрабандистов наркотиков. Очоа был идентифицирован вместе с 40 другими, но он был единственным, кто добровольно согласился предстать перед судом.

Фабио Очоа Васкес / Фото: Getty Images

Это появление в суде привело к тому, что он был приговорен к 30 годам заключения. Другие подозреваемые отделались гораздо более мягкими приговорами, поскольку большинство из них сотрудничали с правительством, а Очоа – нет.

Представители правоохранительных органов говорят, что его запасы наркотиков так и не были полностью конфискованы, а часть контрабанды все еще находится на свободе, равно как и его бывшие сообщники. "Он не уйдет на пенсию бедным человеком, это точно", – сказал Ричард Грегори, помощник прокурора США в отставке.

Напомним, украинские дроны пытались перекинуть наркотики через Гибралтар. БПЛА задействовали для перевозки наркотиков из Африки в Испанию.

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