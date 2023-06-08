"Леги мирового уровня": в Конгрессе США не верят заявлениям России по Каховской ГЭС

Россия уже неоднократно врала в своих заявлениях по поводу войны в Украине.

Американские конгрессмены от обоих парий не верят заявлениям российского руководства о том, что Украина виновата в разрушении Каховской ГЭС.

Об этом информирует Голос Америки.

Группа поддержки Украины в Конгрессе США заявила, что Россия лично несет ответственность за разрушение инфраструктуры в Украине и перемещение общин, проживающих на территории ниже дамбы.

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Так, конгрессмены Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Энди Гаррис призвали нарастить помощь Украине.

В свою очередь конгрессмен от Демократической партии и сопредседатель Хельсинкской комиссии США Стив Коэн напомнил, что Россия уже неоднократно врала в своих заявлениях по поводу войны в Украине.

"Путин и Россия – лжецы мирового уровня. Я осуждаю Россию и призываю мир сделать то же самое", – отметил он.

Глава Комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес заявил, что также не верит в заявления российского руководства.

"Хотя Россия отрицает свою собственную причастность к этому бессмысленному акту насилия, мы должны помнить, что Россия соврала практически о каждой из тысяч преступлений, которые она совершила в Украине, включая систематические и умышленные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, такую как школы, больницы, бомбоубежища и энергетические активы", – говорится в заявлении сенатора.

Сенатор Ричард Блументаль подчеркнул, что российский диктатор Путин должен нести личную ответственность за террор против украинцев.

"Длительные нападения на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением, и их нельзя игнорировать. Разрушение Каховской дамбы грозит мирным жителям ядерным уничтожением и уничтожением окружающей среды", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что реакция международного сообщества и освещение западными СМИ подрыва Россией Каховской ГЭС – крупнейшей рукотворной экологической катастрофы в Европе за последние десятилетия – возмутила украинское общество.

Кроме того, ранее информировали, что российские агрессоры за два дня до взрыва на Каховской ГЭС были предупреждены о катастрофе своим руководством. Поэтому россияне отвели оттуда технику.

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