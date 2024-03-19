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Легион "Свобода России" показал, как уничтожает армию РФ в Белгородской области (видео)

Легион "Свобода России" показал, как уничтожает армию РФ в Белгородской области (видео)

Удары дронов легиона "Свобода России" по российской армии/Скриншот с видео

Бойцы легиона отметили, что регулярно оставляют путинские войска без систем наблюдения и средств связи на поле боя.

Добровольцы легиона "Свобода России" показали видео, как в окрестностях села Журавловка Белгородской области уничтожают приоритетные цели армии РФ.

Бойцы опубликовали этот ролик в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что взвод ударных беспилотников "ГРОЗА" РУБпАК легиона "Свобода России" уничтожает приоритетные цели в окрестностях Журавлевки одну за другой и регулярно оставляет путинские войска без систем наблюдения и средств связи на поле боя.

На видео зафиксированы прицельные удары по позициям российской армии, уничтожение системы радиоэлектронной разведки, БМП, автомобилей и грузовика с личным составом противника, гаубицы Д-30 и поражение пункта управления врага.

"Россия будет свободной", – отмечается в конце ролика.

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Легион "Свобода России" показал видео ударов по армии РФ в Белгородской области

Легион "Свобода России" показал видео ударов по армии РФ в Белгородской области

Напомним, 19 марта глава штаба РДК Александр "Фортуна" сообщил, что российские добровольцы постепенно продвигаются вдоль линии столкновения с врагом в Белгородской и Курской областях, задействовав весь потенциал и резервы.

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