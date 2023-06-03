Легион "Свобода России" предлагает жителям Белгородской области эвакуироваться в Украину

Российские добровольцы, которые проводят операцию на Белгородщине, предложили местным россиянам эвакуироваться в более безопасные регионы — в Украину.

Воюющий на территории РФ легион "Свобода России" заявил, что открывает гуманитарный коридор для россиян вглубь Украины. По их словам, это якобы согласовано с ВСУ.

Об этом говорится на Telegram-канале "Свобода России".

"Учитывая угрозу гражданскому населению, мы согласовали с украинским командованием открыть гуманитарные коридоры для белгородцев, которые страдают от обстрелов армии режима. Поэтому всем кому необходима помощь по добровольному согласию могут быть эвакуированы вглубь Украины для предоставления убежища и всех необходимых базовых потребностей", – заявили легионеры.

Для этого нужно лишь подойти к представителям Легиона "Свобода России" или Российскому Добровольческому Корпусу и попросить об убежище.

Легионеры также рассказали, что путинские военные продолжают хаотичный обстрел Белгородщины. Они пытаются хоть как-то нанести удар по легионерам и добровольцам, поэтому заливают огнем населенные пункты, несмотря на гражданские потери.

Кроме того, для проведения "информационных операций" в район боевых действий переброшено специальное "тик-ток подразделение "Ахмат".

"Это специальные силы, которые используются путинскими генералами исключительно для создания постановочных видео. Маскируясь под воинов Ичкерии, эти актеры мастерски умеют имитировать ведение боевых действий и захват населенных пунктов, оставаясь при этом глубоко в тылу. Поэтому мы ожидаем уже в ближайшее время постановочных видео в этом стиле от вояк режима", — говорят в Легионе.

Напомним, российские оппозиционеры продолжают операцию по "освобождению России" в Белгородской области. Так, легионеры "Свободы России" показали видео боя на территории РФ.

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