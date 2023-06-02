Легионеры "Свобода России" показали фрагмент боя возле Шебекино в РФ (видео)

Легионеры "Свобода России" показали видео боя на территории РФ.

Соответствующее видео бойцы обнародовали в Telegram.

"Фрагмент боя легионеров из села Новая Таволжанка. Идет бой. Продолжаем держать вас в курсе. Россия будет свободной! За Россию! За Свободу!" – подписали видео легионеры.

Легионеры "Свобода России" показали фрагмент боя возле Шебекино в РФ

Напомним, 1 июня российские добровольцы заявили о второй фазе "освобождения" Белгородской области. Бойцы РДК и легиона "Свобода России" снова зашли на территорию Белгородской области РФ. По информации РДК, сейчас идет бой за Шебекино. В ГУР отметили, что в боях участвуют исключительно российские граждане.

В свою очередь, российский диктатор Путин никак не комментирует события на территории РФ. Хотя спикер президента РФ Песков заверил, что Путин знает о ситуации на Белгородщине.

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