"Легкая мишень": Трамп открыто угрожает верховному лидеру Ирана

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с прямым и грозным заявлением в адрес высшего руководства Ирана. Он публично заявил, что Соединенные Штаты точно знают местонахождение Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и имеют возможность нанести удар, но пока не планируют этого делать. Кроме того, Трамп утверждает, что США полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.

Об этом пишет Business Today.

Эти высказывания прозвучали на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и перед срочным заседанием Совета национальной безопасности США, созванным Дональдом Трампом для обсуждения войны между Ираном и Израилем.

Реклама

Заявление о Хаменеях и ультиматуме Ирана

На своей платформе Truth Social Дональд Трамп оставил несколько сообщений, ставших прямым предупреждением для Тегерана.

«Мы точно знаем, где скрывается так называемый „Верховный лидер“. Он легкая мишень, но там он в безопасности — мы не собираемся его убирать (убивать!), по крайней мере, пока. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по гражданским или американским солдатам. Наше терпение иссякает. Спасибо за внимание к этому вопросу!» – написал Трамп.

В следующем сообщении он лаконично добавил: «БЕЗУМНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!», вероятно отметив единственный возможный выход для иранского правительства.

Эти заявления приобрели особое значение на фоне сообщений о том, что ранее Белый дом якобы блокировал план Израиля по ликвидации Хаменеи.

Реклама

По словам анонимного источника из администрации Трампа, Хаменеи может не бояться за свою жизнь, пока "иранцы не убили американца".

«Убили ли уже иранцы американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы не будем даже говорить о преследовании политического руководства», — заявил собеседник журналистов.

«Контроль над небом Ирана» и заседание СНБ

Важной частью риторики Трампа стало его заявление , что США "контролируют небо над Ираном", хотя детали этого контроля не уточнялись. Это утверждение подчеркивает уровень американского присутствия и потенциального влияния региона.

Высказывания Трампа прозвучали перед ключевым заседанием Совета национальной безопасности, которое он созвал для обсуждения развития конфликта. Это свидетельствует о серьезности ситуации и потенциальных стратегических решениях, которые могут быть приняты США в ответ на эскалацию.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о войне между Израилем и Ираном . Он стремится к «реальному концу» конфликта, а не просто прекращению огня, и его терпение по поводу переговоров исчерпывается.

Также мы писали, что Израиль нанес удары по ядерным военным объектам Ирана, и Трамп об этом знал . Это была масштабная атака, направленная на предотвращение разработки ядерного оружия Тегераном.