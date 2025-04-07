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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
435
Время на прочтение
1 мин

"Лекарства" Трампа для международной экономики и продвижения врага: главные новости ночи 7 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 апреля 2025 года:

  1. Модернизация средств нападения усложняет, а не делает невозможным работу ПВО — Игнат Читать далее –>

  2. Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов - Deep State Читать далее –>

  3. Целью РФ является дальнейшая война, а не мир — МИД Польши Читать далее –>

  4. Трамп сравнил американские пошлины с "лекарством" - Reuters Читать далее –>

  5. США отреагировали на обстрел Кривого Рога: посольство приспустило флаги Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
435
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