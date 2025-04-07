- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 435
- Время на прочтение
- 1 мин
"Лекарства" Трампа для международной экономики и продвижения врага: главные новости ночи 7 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 апреля 2025 года:
Модернизация средств нападения усложняет, а не делает невозможным работу ПВО — Игнат Читать далее –>
Враг продвинулся вблизи трех населенных пунктов - Deep State Читать далее –>
Целью РФ является дальнейшая война, а не мир — МИД Польши Читать далее –>
Трамп сравнил американские пошлины с "лекарством" - Reuters Читать далее –>
США отреагировали на обстрел Кривого Рога: посольство приспустило флаги Читать далее –>