Лэмми сравнил Путина с рабовладельцем и назвал Россию мафиозным государством

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Владимир Путин возглавляет "мафиозное государство", которое стремится превратить в "мафиозную империю".

Об этом сообщило Politico.

Он сделал эти комментарии во время встречи в Нью-Йорке, подчеркнув, что вторжение в Украину лично выгодно только для Путина.

Лэмми также сравнил российского президента с рабовладельцем, отметив, что его действия игнорируют международное право. Прямая речь Лэмми: "Ваше (Путина) вторжение – в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы превратить ваше мафиозное государство в мафиозную империю. Империю, построенную на коррупции".

В своем выступлении он отметил личные переживания своей семьи, связанные с империализмом, отметив: "Я говорю не только как британец, как лондонец и как министр иностранных дел. Но я стою здесь также, как чернокожий, чьи предки были вывезены в кандалах из Африки".

Это выступление состоялось на фоне усилий Украины получить западные ракеты для атак на российские цели.

Напомним, спикер премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявила, что позиция страны по использованию украинскими Вооруженными силами ракет Storm Shadow для атак на территорию России остается без изменений.

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