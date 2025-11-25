Лемурам грозит вымирание: исследование выявило неожиданную угрозу животным

Лемурам на мадагаскаре угрожает вымирание / © Reuters

Лемуры, известные своими большими глазами и пушистыми хвостами, оказались под угрозой вымирания по неожиданной причине. Впервые проведенное исследование показало, что тысячи приматов становятся жертвами незаконной торговли, в результате которой их мясо попадает на тарелки состоятельных горожан. Эта проблема, которую еще не признавали, может привести к катастрофическим последствиям для популяции.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Conservation Letters.

Символ статуса

Охота на диких животных в африканских лесах часто ассоциируется с людьми, пытающимися выжить в отчаянных ситуациях. Однако новое исследование опровергает это и отмечает, что наибольшую угрозу для лемуров представляют люди с высшей ступени общества Мадагаскара.

Они употребляют мясо лемуров, в частности плодоядных видов, поскольку ценят его «чистоту» и считают, что оно имеет сладкий вкус и способствует укреплению здоровья. Мясо приматов, которое стоит по меньшей мере втрое дороже говядины, стало настоящим символом высокого статуса в обществе.

«Я знал, что охота ведется для обеспечения существования и, иногда, для ресторанов, но масштабы этого просто отвратительны,» — отметил главный сотрудник международной природоохранной группы Re: wild Рассел Миттермайер.

Масштабы трагедии и борьба со спросом

За последние четыре года исследователи провели опрос более 2600 продавцов, покупателей и охотников на лемуров в 17 городах страны. По их выводам, более 10 тысяч лемуров были проданы для дорогих блюд, причем почти 95% животных продавались непосредственно частным клиентам, а остальные ресторанам или посредникам. Чаще всего жертвами становятся бурые и воротниковые лемуры, относительно большие и легкие для отлова.

Хотя охота на лемуров была запрещена на Мадагаскаре более 60 лет назад, за последние два года не было возбуждено ни одного дела о незаконной охоте или потреблении. Исследователи и бывшие члены правительства сходятся во мнении, что для борьбы с этой незаконной торговлей необходимо сосредоточиться на спросе, а не только на поставках.

«Я согласен, нам нужно больше работать над спросом, чем над предложением. Вы можете поймать людей, которые ловят лемуров в лесу, но если вы их арестуете, завтра их заменит кто-нибудь другой», — заявил Макс Андонирина Фонтейн, бывший министр окружающей среды Мадагаскара.

