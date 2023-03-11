Ленин должен был "отпустить грехи": в Москве мужчина попытался украсть тело вождя

Медики обнаружили у мужчины психиатрическое расстройство на фоне опьянения.
В Москве задержали пьяного мужчину за попытку проникнуть в мавзолей и похитить тело Владимира Ленина.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Из-за этой попытки мужчины на место происшествия вызвали наряд скорой помощи. Медики обнаружили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.
В силовых структурах уточнили, что мужчина в неадекватном состоянии намеревался попасть в мавзолей, где, по его словам, Ленин должен был "отпустить ему грехи". Поэтому мужчина был задержан и передан медикам.
Напомним, это уже не первый подобный инцидент в этом году в Москве. Так, в начале февраля еще один мужчина тоже попытался открыть мавзолей и похитить тело Ленина. Мужчину тоже задержали и передали медикам.
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