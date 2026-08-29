Ленин сядет на 5 лет: экспрезидент Эквадор был осужден за многомиллионные взятки

Экспрезидент Эквадора Ленин Морено будет отбывать наказание под домашним арестом / © Associated Press

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Национальный суд Эквадора признал бывшего президента страны Ленина Морено виновным в участии в масштабной коррупционной схеме. Семидесятитрехлетний политик брал взятки еще во время своего пребывания в должности вице-президента. Поскольку осужденный имеет серьезный физический недостаток и передвигается на колесном кресле, он будет отбывать пятилетнее наказание под домашним арестом.

Об этом сообщает AP News.

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Детали коррупционной схемы и соучастники

Следствие установило, что преступная сеть активно функционировала в течение десяти лет. Участники схемы собирали взятки в размере четырех процентов от общей стоимости проекта китайской компании Sinohydro. Общая стоимость строительства гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair, которая впоследствии столкнулась с серьезными структурными дефектами, составляла около двух миллиардов долларов.

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Как отмечает эквадорское издание Primicias, прокуроры выяснили точный механизм получения незаконных средств - фигуранты переводили их через специально созданные оффшорные фирмы. Общая сумма взяток от китайской компании составила более семидесяти шести миллионов долларов, которые впоследствии осели в карманах государственных чиновников.

В делах фигурирует целый ряд соучастников. Ключевую роль в распределении и направлении незаконных денег сыграл лоббист Конто Патиньо вместе со своими детьми и зятем Хавьером Масиасом. Национальный суд также вынес приговоры бывшему посолу Китая в Эквадоре Цай Рунго и двум руководителям компании Sinohydro, получившим по пять лет тюрьмы.

Решение суда можно официально обжаловать в апелляционном порядке. Помимо заключения судьи назначили Ленину Морено пожизненный запрет на занятие каких-либо государственных должностей в стране.

Приговор семье и исторический контекст

Вместе с бывшим лидером страны судьи вынесли приговоры его ближайшим родственникам: супруге Россио Гонсалес, дочери Ирине Морено, братьям Эдвину и Гильермо, а также невестке Марти Гонсалес. Жена и дочь получили по тридцать месяцев заключения. В то же время, всех фигурантов обязали в течение девяноста дней вернуть государству сумму, втрое превышающую размер незаконно полученных средств.

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Ленин Морено стал уже третьим бывшим главой Эквадора, официально осужденным за коррупционные преступления, хотя его незаконные действия происходили еще до получения высшей должности. Он приобрел национальную популярность в 2007 году как вице-президент в правительстве Рафаэля Корреа, а затем сам выиграл президентские выборы в 2017 году.

Сам Рафаэль Корреа в 2020 году получил восемь лет тюрьмы по делу о взяточничестве с участием бразильского строительного гиганта Odebrecht, однако успешно скрывается от правосудия в Бельгии. Другой бывший президент Джамиль Мауад также получил восемь лет за нецелевое использование государственных средств, а Абдала Букарам ожидает приговора после того, как суд признал его виновным в организации преступной группы.

Напомним, в прошлом месяце молдавский премьер-министр Александру Мунтяну внезапно объявил об отставке из- за невозможности исполнять обязанности не в нарушение собственных принципов. Вероятной причиной такого шага главы правительства стали недавние коррупционные скандалы.

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