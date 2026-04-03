Украинские дроны атакуют Россию

В Россию снова пришла «бавовна». Ленинградская область страны находится под атакой беспилотников.

Об этом пишет российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«Возможно снижение скорости мобильного интернета», — добавил Дрозденко.

Чиновник признал, что под атакой завод взрывчатых веществ. Но уже традиционно для российской пропаганды утверждают, что «без последствий».

«Сбиты на данный момент семь враждебных БПЛА. По предварительным данным, зафиксировано падение обломков во Всеволожском районе. В промзоне селения им. Морозова повреждена кровля не эксплуатируемого здания», — пишет губернатор Ленинградской области.

Как обратило внимание ASTRA, в поселке имени Морозова расположен ФГУП «Завод имени Морозова». Это предприятие оборонно-промышленного комплекса России, специализирующееся на производстве взрывчатых веществ.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал ASTRA, дроны атакуют Москву.

Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, на подлете в Москву якобы сбили два беспилотника.

