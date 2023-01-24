Leopard для Украины: Финляндия обсуждает создание танкового подразделения в Европе

Финский лидер отметил, что недостаточно "взять один танк здесь, другой – там".
Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что его государство обсуждает возможность создания мощного подразделения танков Leopard в Европе для Украины.
Об этом Нииносте сказал на совместном президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.
Финский лидер объяснил целесообразность создания такого подразделения.
"Нам нужно иметь в виду, что продолжающаяся дискуссия относительно танков – это относительно большего подразделения. Взять один танк здесь, другой там – недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы обсуждаем возможность создать такое подразделение, рассматриваем варианты", – сказал президент Финляндии.
Он заверил, что государство внесет свой вклад в создание такого подразделения.
Нииносте также сообщил, что Финляндия – одна из немногих стран Европы, которая проводит призыв в ряды вооруженных сил, имеет опытных инструкторов и инфраструктуру.
Президент Финляндии отметил, что страна должна сохранять бдительность и осторожность.
"Среди тех стран, которые имеют Leopard – более 10 в Европе, – в Финляндии уникальное положение, потому что мы единственная страна-член ЕС, но не член НАТО, имеющий самую длинную границу в Европе с РФ после вас (Украина – ред.)", – обратите внимание Ниинисте.
Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин якобы не против поставки танков Leopard-2 в Украину, но выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.
Как сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, Германия уже получила запрос его государства о согласии передать Украине танки Leopard 2.
По данным СМИ, германский военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, если это позволит правительство страны.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявления об отсутствии сомнений, что "Leopard до нас доедут. Мы находимся на финальной стадии".
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