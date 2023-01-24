Leopard для Украины: Финляндия обсуждает создание танкового подразделения в Европе

Финский лидер отметил, что недостаточно "взять один танк здесь, другой – там".

Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что его государство обсуждает возможность создания мощного подразделения танков Leopard в Европе для Украины.

Об этом Нииносте сказал на совместном президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

Финский лидер объяснил целесообразность создания такого подразделения.

"Нам нужно иметь в виду, что продолжающаяся дискуссия относительно танков – это относительно большего подразделения. Взять один танк здесь, другой там – недостаточно. Должно быть мощное подразделение в Европе. Мы обсуждаем возможность создать такое подразделение, рассматриваем варианты", – сказал президент Финляндии.

Он заверил, что государство внесет свой вклад в создание такого подразделения.

Нииносте также сообщил, что Финляндия – одна из немногих стран Европы, которая проводит призыв в ряды вооруженных сил, имеет опытных инструкторов и инфраструктуру.

Президент Финляндии отметил, что страна должна сохранять бдительность и осторожность.

"Среди тех стран, которые имеют Leopard – более 10 в Европе, – в Финляндии уникальное положение, потому что мы единственная страна-член ЕС, но не член НАТО, имеющий самую длинную границу в Европе с РФ после вас (Украина – ред.)", – обратите внимание Ниинисте.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин якобы не против поставки танков Leopard-2 в Украину, но выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.

Как сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, Германия уже получила запрос его государства о согласии передать Украине танки Leopard 2.

По данным СМИ, германский военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков Leopard, если это позволит правительство страны.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявления об отсутствии сомнений, что "Leopard до нас доедут. Мы находимся на финальной стадии".

Польша готова предоставить ВСУ танки Leopard 2 без согласия Германии

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