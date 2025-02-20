Леопард вломился на свадебную вечеринку: чем закончился визит незваного гостя

Три человека получили травмы в результате давки и нападения хищника.

Свадебное торжество в Индии превратилось в сцену из фильма ужасов, когда на вечеринку вломился леопард, вызвав хаос и панику. Жуткий инцидент, в результате которого были ранены три человека, произошел поздним вечером среды, 19 февраля, заставив сотни гостей спасаться бегством от хищника.

Об этом пишет Times of India.

По информации источников издания в полиции, свадьба была у сестры местного жителя по имени Дипак Кумар. Как только правоохранители получили сигнал об инциденте, на место был немедленно отправлен наряд полицейских и группа егерей из лесного департамента.

Пока полицейские эвакуировали людей, специалисты лесничества начали операцию по поиску и поимке дикого животного.

"Радостное событие приняло ужасающий оборот, когда в помещение вошел леопард. Поначалу некоторые гости решили, что это розыгрыш или бродячая собака. Однако как только большая кошка двинулась к толпе, началась паника. Также возникла давка, когда гости начали проталкивались к выходу", – рассказали в полиции.

В этом хаосе два человека были сбиты с ног и получили травмы. А леопард, по-видимому, испуганный суматохой, спрятался.

"Когда егери поднялись на второй этаж зала, они обнаружили, что животное укрылось за сломанной мебелью. Как только один из них приблизился к животному, оно бросилось на него, поранив правую руку", – сообщили в лесном департаменте.

Несмотря на травму, егерю удалось вырваться из лап животного, а его коллегам удалось усыпить хищника несколькими выстрелами с зарядом транквилизатора.

"Все произошло за долю секунды. Леопард сидел тихо и прятался. В тот момент, когда он почувствовал угрозу, он напал", – сказал представитель лесного департамента.

После инцидента полиция и лесной департамент предупредили местных жителей о необходимости сохранять бдительность, не выходить на улицу в одиночку в темное время суток и надежно запирать окна и двери.

Напомним, в Индии отца насмерть загрыз тот же медведь, что убил его сына, когда тот собирал дрова в лесу.

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