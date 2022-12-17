Лепс, Михалков и "Россия-1": Ермак рассказал, против кого ЕС ввел еще один пакет санкции

Под европейские санкции попали самые известные российские пропагандисты, в частности, Никита Михалков и Григорий Лепс.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Российские пропагандисты — это трусы и ничтожества, которые обожают Запад, покупают там недвижимость, но за деньги Кремля отравляют головы рабам, чтобы их было легче отправлять насмерть. Но их проблема в том, что они постоянно врут об Украине, а значит они все будут наказаны", — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что группа Макфола-Ермака активно лоббировала санкции против российских пропагандистов на всех уровнях. Поэтому в 9-м пакете санкций ЕС под ограничения попали: Владимир Тюлин и Михаил Тухмачев (Ren TV), Кирилл Ковальчук ("Национальная медиа группа"), Марина Ким – телеведущая и политик, Дмитрий Пучков, Григорий Лепс, Борис Корчевников (Россия- 1), Никита Михалков, Роскомнадзор, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), НМГ, АНО "ТВ НОВОСТИ".

"И это только начало. Продолжение следует", — написал глава ОП.

Напомним, 16 декабря Европейский Союз официально согласовал девятый пакет санкций против агрессора Российской Федерации. Известно, в частности, что под санкции ЕС попали российские каналы, которые находятся под влиянием Кремля и "распространяют российскую дезинформацию и пропаганду". Речь идет о "НТВ", "Первом канале", "России 1" и "РЕН ТВ".

Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России

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