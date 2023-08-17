Лесной пожар на испанском Тенерифе расползся в пять раз: огонь вышел из-под контроля

Лесной пожар, разгоревшийся в национальном парке на Тенерифе – испанском острове в составе Канарских островов – распространился на 300 гектаров и привел к эвакуации пяти сел и ограничений на движение по территории. В частности, были эвакуированы деревни Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Ахафона.

Об этом пишет Reuters.

Пожар начался во вторник вечером в лесном массиве в северо-восточной части Тенерифе. Из-за труднодоступности местности, а также крайне сухой погоды, пламя быстро распространилось, вызвав несколько вторичных пожаров.

Для борьбы со стихией направили около 10 вертолетов, 150 пожарных и 50 военнослужащих.

Власти Тенерифе отдали приказ об эвакуации пяти сел и закрытии въезда в лес вокруг вулкана Тейде – самой высокой вершины острова. В то же время два аэропорта Тенерифе работают в штатном режиме.

"Пожар вышел из-под контроля. Ситуация не очень положительная", — заявил глава регионального правительства Фернандо Клавихо.

В последнюю неделю жара на Канарских островах привела к крайне сухой погоде во многих районах, повышая риск лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что NASA показало снимок, сделанный камерами Международной космической станции (МКС) и на нем виден гавайский остров Мауи после того, как вспыхнули здесь лесные пожары.

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