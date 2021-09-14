Лесной пожар на юге Испании окрестили "голодным монстром": там уже выгорели 8 тысяч гектаров земли

Лесной пожар на юге Испании окрестили "голодным монстром": там уже выгорели 8 тысяч гектаров земли

Полиция подозревает, что причиной мог стать поджог.

Из-за лесных пожаров на юге Испании уже выгорели почти 8 000 гектаров земли, а более 2,5 тысячи человек вынуждены были спешно покинуть свои дома.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.

Огонь пылает уже почти неделю — на борьбу с ним бросили более тысячи спасателей. Один из них погиб в пожаре в первые дни. Побороть пламя пока не удается — мешает жара и засуха. Поэтому на помощь пожарным отправили еще две сотни военных.

Местные жители уже окрестили пожар "голодным монстром" и очень надеются на дождь, который обещают со дня на день. Причины возгорания уже расследует полиция — подозревают, что это мог быть поджог.

Новости мира: из-за лесных пожаров на юге Испании уже выгорели почти 8 000 гектаров земли

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