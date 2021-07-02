Лесной пожар в Канаде уничтожил городок: есть жертвы и пропавшие без вести

Лесной пожар в Канаде уничтожил городок: есть жертвы и пропавшие без вести

Власти объявили эвакуацию.

Лесные пожары в Канаде уничтожили большую часть небольшого западного городка Литтон, эвакуировали более тысячи человек. Также известно, что есть жертвы и пропавшие без вести.

Об этом сообщает Reuters.

"Город получил структурные повреждения, сгорело 90%, в том числе центр города", — сообщил член парламента Брэд Вис.

Он сказал, что пожар также нанес серьезный ущерб гидроэлектростанциям Британской Колумбии и шоссе, ограничив подъезд к Литтону по дороге.

Кроме того, за последние сутки в Британской Колумбии было зарегистрировано 62 новых пожара, что заставило власти выдать новые приказы об эвакуации, от которых пострадали около 700 человек в регионе Карибу Британской Колумбии.

Напомним, что пожар в Канаде вызвала рекордная жара. Столбики термометров поднимаются до полусотни градусов — в стране объявлено чрезвычайное положение.

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