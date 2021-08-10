Лесные пожары добрались Алжира: пламя приблизилось к домам, люди вынуждены бежать (фото, видео)

Пожары в Алжире достигли домов и людям даже пришлось евакуювуватися.

Лесные пожары, бушующие в Турции, Греции, Болгарии, Черногории, Хорватии, добрались теперь еще и Алжира. В результате возгораний в горных районах к востоку от столицы Алжира погибли четыре человека и трое получили ранения. В целом сейчас пылает 14 различных регионов Алжира.

Об этом сообщает Reuters.

Пожарные и вертолеты все еще пытаются сдержать несколько пожаров, которые угрожали жителям провинции Тизи -Узу, примерно в 100 км (62 мили) от Алжира. Кроме того, отмечается, что пожары затронули многие регионы Вилаи, от морской Кабилии до Верхней Кабилии, там зафиксировано наибольшее количество возгораний.

Некоторые пожары вспыхнули возле домов, заставив жителей эвакуироваться. Также сообщается о первых четырех жертвах и трех пострадавших от возгораний в Алжире. По данным Morocco Latest News, погибшими являются 23-летняя девушка, два человека, которые старше 30 лет, а также пожилой человек.

По данным источников СМИ, борьба с пожарами осложняется сильной жаркой волной и одновременностью пожаров.

Местные тем временем активно распространяют фотографии с пожарами. Местные чиновники призывают жителей окруженных огнем деревень и городов временно покинуть свои дома.

Algeria: caldo e vento forte alimentano gli incendi in Cabilia, almeno 4 morti e 3 feriti [FOTO] https://t.co/hqSK9bCq9f — Luca Sorbi (@ LucaBernard60) August 10, 2021

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