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Дата публикации
Категория
Мир
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Лесные пожары набирают обороты: власти объявили чрезвычайное положение и эвакуацию

В провинции Британская Колумбия на западе Канады объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Лесной пожар

Лесной пожар / © Associated Press

В канадской провинции Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение из-за пожаров. Тысячам жителей приказали бежать от масштабного пожара, который за последние 24 часа вырос вдвое.

Об этом сообщает канадский вещатель CBC.

Премьер Британской Колумбии Дэвид Эби сравнил пожар с «взрывом бомбы». По его словам, дома уже потеряны, а часть людей оказалась в ловушке и нуждалась в спасении.

Лесной пожар / © Associated Press

Лесной пожар / © Associated Press

Пострадали муниципалитеты Саммерленд (12 тысяч жителей) и Пичленд (6,5 тысяч), где пожар «Bald Range» вызвал наиболее масштабную эвакуацию этим летом, заставив покинуть дома более 20 тысяч человек в провинции. Мэр Саммерленда сообщил о пострадавших фермах и призвал готовиться к худшему, поскольку точные потери еще неизвестны.

Всего в Британской Колумбии с более чем 100 пожарами борются около 1500 пожарных, а провинция издала 40 приказов об эвакуации. Масштабные пожары этим летом охватили и другие канадские провинции — Онтарио и Квебек, а общая площадь выгоревшего леса в Канаде составила более 40 тысяч квадратных километров.

Напомним, Франция столкнулась с сильнейшими лесными пожарами со времен Второй мировой войны.

Огонь уничтожил более 116 тысяч гектаров лесов и растительности. Наиболее критическая ситуация сложилась на юго-западе страны. Между городом Бордо и побережьем Атлантического океана уже выгорело около 42 тысяч гектаров леса.

Из опасных районов, в том числе из западных пригородов винодельческого Бордо, были эвакуированы от 197 до 220 тысяч жителей. По словам министра внутренних дел страны, эта эвакуация стала вероятно самой большой в истории Франции в мирное время. Когда пламя приблизилось к прибрежным городкам, некоторым пришлось спасаться на лодках.

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