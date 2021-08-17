Лесные пожары не утихают: до сих пор горит в Греции, Италии и Израиле

Лесные пожары не утихают: до сих пор горит в Греции, Италии и Израиле

Одна из причин возгораний — сильная жара.

Лесные пожары не отступает: в Греции новые очаги возгораний.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 августа.

На этот раз пылает на востоке страны. Пламя повредило с десяток домов. Спасатели сообщают об одном пропавшем без вести летнюю женщину. Почти сотня пожарных пытаются потушить огонь. В местной полиции говорят, что есть признаки умышленного поджога и ищут поджигателей.

Два гигантских очаги огня за аномальной жары бушуют в итальянских провинциях Лигурия и Тоскана. Сильный ветер, разносит пламя мешает спасателям работать. Огонь пока не удается локализовать.

Новости мира: в Греции не отступают лесные пожары - одна женщина считается пропавшей без вести

От лесных пожаров страдает и Израиль. Иерусалим окутан едким дымом. Местным жителям советуют по возможности оставаться дома, чтобы не дышать загрязненным воздухом. Из пяти населенных пунктов эвакуировали более двух тысяч жителей.

Как сообщалось, лесные пожары добрались до Алжира. В результате возгораний в горных районах к востоку от столицы погибли четыре человека и трое получили ранения. В целом сейчас пылает 14 различных регионов Алжира.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку