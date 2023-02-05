Лесные пожары в Чили: число погибших возросло до 22 человек

За несколько дней пожары в Чили уничтожили столько лесов, сколько страна обычно теряет в течение года.

По меньшей мере, 22 человека погибли в результате масштабных лесных пожаров на юге центральной части Чили. Еще 554 человека ранены, 16 из которых получили ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Более 1,4 тысяч человек находятся в укрытиях.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра внутренних дел Чили Каролину Тоху.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате лесных пожаров в Чили

Пожары в Чили за последние дни сожгли столько же лесов, сколько страна обычно теряет в течение года, отметила она. Кроме того, в некоторых регионах страны зафиксировали температурные рекорды.

По меньшей мере 22 человека погибли в результате лесных пожаров в Чили

В субботу, 4 февраля, президент Чили Габриэль Борич сообщил, что будет просить другие страны помочь ликвидировать пожары. В частности он отметил, что Аргентина отправит своих спасателей и технику.

Напомним, масштабные пожары в Чили охватили более 8,3 тысяч гектаров. В наиболее пострадавших регионах – Биобио и Нубле – объявили чрезвычайную ситуацию.

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