В Чили лесные пожары вышли из-под контроля: объявлено состояние стихийного бедствия

В Чили бушуют пожары / © Associated Press

В южной части Чили вспыхнули масштабные лесные пожары, унесшие жизни, по меньшей мере, 15 человек. Более 50 тысяч жителей эвакуированы.

Об этом сообщает CBS News.

Президент Чили Габриэль Борик объявил состояние стихийного бедствия в двух южных регионах страны. Это решение позволяет вовлечь в борьбу с огнем вооруженные силы и мобилизовать все имеющиеся ресурсы.

По последним данным, в результате огня погибли не менее 15 человек, а пожары охватили значительные площади и разрушили жилые здания.

Основной удар стихии пришелся на города Пенко и Лиркен в регионе Био-Био, где проживает около 60 тысяч человек. Мэр Пенко Родриго Вера сообщил, что почти все смертельные случаи зафиксированы именно в его городе.

По разным оценкам, пламя уже уничтожило около 8500 гектаров ландшафтов в этих регионах. Власти сообщают о по крайней мере 250 разрушенных домах и многочисленных приказах об эвакуации, направленных на защиту граждан. Пожарные и спасатели продолжают работу по локализации костров, но сильный ветер и высокие температуры значительно усложняют эти усилия.

На большей части территории Чили объявлена чрезвычайная жара: ожидают, что температура будет достигать около 38°C от Сантьяго до Био-Био, что способствует быстрому распространению огня и затрудняет работу техники и авиации, задействованной в тушении.

Напомним, в южных регионах Аргентины загорелись масштабные лесные пожары. В Патагонии эвакуировали около 3 тысяч туристов, огонь уничтожил более 15 тысяч гектаров.