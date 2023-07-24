Лесные пожары в Греции: еще с одного острова эвакуируют туристов

В Греции бушуют лесные пожары, власти объявили эвакуацию для отдыхающих и местных.

В Греции из-за масштабных лесных объявили эвакуацию туристов с острова Корфу.

Об этом пишут СМИ.

Так, на острове Корфу в Ионическом море объявлена эвакуация из 15 населенных пунктов. Лесные пожары возникли в горах в центральной части острова, но огонь быстро двигается к побережью. Из некоторых городков людей вывозят морем.

Напомним, ранее масштабную эвакуацию из-за лесных пожаров объявили на Родосе. Эта спасательная операция стала самой масштабной в истории Греции. Тысячи людей были эвакуированы из частных домов, пансионатов и гостиниц. Греция пострадала от длительного периода чрезвычайной жары, а сильный ветер усложняет сдерживание распространения огня.

В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют туристов с острова Корфу

Читайте также: