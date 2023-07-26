Лесные пожары в Греции набирают обороты: стало известно о первых жертвах (фото)

В Греции стало известно о трех первых жертвах лесных пожаров, бушующих в стране в последние дни.

Об этом пишет Reuters.

Двое из них — пилоты разбившегося на острове Эвия самолета Canadair CL-215 во время тушения огня. Им было 34 и 27 лет. Тело еще одного погибшего нашли в доме в труднодоступном районе острова Эвия. Мужчина, которому был 41 год, пропал без вести в воскресенье, 23 июля.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис предупредил о тяжелых днях впереди. По его словам, ситуация может улучшиться после 27 июля.

Министр по климатическим кризисам и гражданской защите Василис Кикилиас призвал людей быть осторожными, ведь риск лесных пожаров в Греции в ближайшие дни будет оставаться высоким из-за новой волны жары.

Пожары убивать местных людей / Фото: Associated Press

Напомним, на греческом острове Родос бушуют лесные пожары из-за рекордной жары, охватившей всю Европу. Около 3,5 тысяч человек были эвакуированы из домов и гостиниц.

В Греции 23 июля зарегистрировали новый температурный рекорд — +46,4 °C.

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