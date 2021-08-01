Лесные пожары в Греции уничтожили десяток домов, есть пострадавшие

За 24 часа в регионе вспыхнули 56 лесных пожаров.

В Греции в субботу, 31 июля, лесные пожары вблизи третьего по величине города Патры разрушили около десяти домов. Пять человек госпитализировали с проблемами дыхания.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что власти эвакуировали людей из пяти сел региона, а также из туристического курорта Логгос на побережье.

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По данным агентства гражданской защиты, за 24 часа произошло 56 лесных пожаров, но большинство из них удалось быстро взять под контроль.

Для тушения пожаров в районе Зерия на Пелопоннесе в 210 километрах от Афин мобилизовали около 145 пожарных, 50 грузовиков, а также восемь пожарных самолетов и вертолетов.

Больницы в Патрах и соседнем городе Эгио были предупреждены о приеме раненых, а береговая охрана была начеку, чтобы спасать всех пловцов, попавших в дым.

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Лесные пожары случаются в Греции каждое лето, однако эксперты предупреждают, что глобальное потепление увеличивает как их частоту, так и интенсивность.

По словам синоптиков, с пятницы страну охватила еще одна волна жары, температура колеблется от 42 до 44 градусов по Цельсию.

Несколько дней назад лесные пожары вспыхнули в пригороде Афин, огонь вплотную приблизился к людям и уничтожил десяток домов.

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