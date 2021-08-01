Лесные пожары в Греции уничтожили десяток домов, есть пострадавшие

За 24 часа в регионе вспыхнули 56 лесных пожаров.
В Греции в субботу, 31 июля, лесные пожары вблизи третьего по величине города Патры разрушили около десяти домов. Пять человек госпитализировали с проблемами дыхания.
Об этом сообщает AFP.
Отмечается, что власти эвакуировали людей из пяти сел региона, а также из туристического курорта Логгос на побережье.
По данным агентства гражданской защиты, за 24 часа произошло 56 лесных пожаров, но большинство из них удалось быстро взять под контроль.
Для тушения пожаров в районе Зерия на Пелопоннесе в 210 километрах от Афин мобилизовали около 145 пожарных, 50 грузовиков, а также восемь пожарных самолетов и вертолетов.
Больницы в Патрах и соседнем городе Эгио были предупреждены о приеме раненых, а береговая охрана была начеку, чтобы спасать всех пловцов, попавших в дым.
Лесные пожары случаются в Греции каждое лето, однако эксперты предупреждают, что глобальное потепление увеличивает как их частоту, так и интенсивность.
По словам синоптиков, с пятницы страну охватила еще одна волна жары, температура колеблется от 42 до 44 градусов по Цельсию.
Несколько дней назад лесные пожары вспыхнули в пригороде Афин, огонь вплотную приблизился к людям и уничтожил десяток домов.