Лесные пожары в Корее устроил мужчина, который проводил обряд поминовения предков

Во время пожаров погибло 24 человек / © Associated Press

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В Южной Корее из-за масштабных лесных пожаров погибли, по меньшей мере, 30 человек. Также ранения получили 40 человек. Во время тушения пожара разбился вертолет одной из экстренных служб.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Около 48 тысяч гектаров лесов, что эквивалентно примерно 80% площади Сеула, выгорело в результате самого масштабного лесного пожара в Южной Корее.

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Между тем, правоохранители задержали мужчину, которого считают причастным к масштабным лесным пожарам.

Мужчину подозревают в том, что он вызвал пожар утром, 22 марта, выполняя обряд поминовения предков на семейной могиле на холме. Огонь быстро распространился из-за порывистого ветра и сухой погоды.

Задержанный отрицает свою вину.

В настоящее время лесные пожары в провинциях Северный и Южный Кенсан полностью локализованы. Огонь успел разрушить более 3 тысяч домов, 30 объектов культурного наследия и около 2 тысяч сельскохозяйственных сооружений.

Напомним, масштабные лесные пожары в Южной Корее начались 21 марта в округе Уйсон на юго-востоке страны. Их привело сочетание сухой погоды, сильного ветра и высоких температур, создавших идеальные условия для стремительного распространения огня.