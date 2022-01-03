Лесные пожары в США уничтожили почти тысячу зданий, спасатели ищут пропавших без вести

Огонь охватил по меньшей мере 991 здание, включая ресторан Subway, дилерский центр Tesla, гостиницу и ратушу Супириора.
В американском штате Колорадо во время масштабных лесных пожаров сгорела почти тысяча жилых домов и других сооружений в пригороде между Денвером и Боулдером, а два человека пропали без вести.
Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает The Associated Press.
Отмечается, что пламени, которое охватило по меньшей мере 24 квадратных километра, предшествовали "чрезвычайно засушливая осень" и "почти бесснежная зима". Эксперты считают, что именно соответствующие условия вместе с сильным ветром привели к распространению огня.
В субботу в пострадавшем регионе снизилась температура и выпал снег. Спасатели все еще работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, однако пожар больше не считается непосредственной угрозой.
В воскресенье в регионе искали троих пропавших без вести людей. Впоследствии одного из потенциальных пострадавших нашли живым, между тем поиски жительницы Супириора и мужчины, проживавшего недалеко от Маршалла, продолжаются.
По словам шерифа округа Боулдер Джо Пелле, дома пропавших "глубоко в горячем мусоре и засыпаны снегом". "Это сложная задача", – подчеркнул он.
Большинство из не менее 991 разрушенного огнем здания были жилыми. Пожар также охватил восемь предприятий в торговом центре в Луисвилле, в том числе маникюрный салон и ресторан Subway. А в соседнем Супириоре было повреждено 12 учреждений, включая Target, Chuck E. Cheese, дилерский центр Tesla, гостиницу и ратушу.
Причины возникновения пожара неизвестны. Коммунальщики не обнаружили обрушенные линии электропередач в районе места возникновения огня.
Между тем жители пострадавшего региона выстраиваются в очереди за обогревателями, водой в бутылках и одеялами в приютах Красного Креста.
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