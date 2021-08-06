Лесные пожары в Турции: огонь больше не угрожает курортам, но вплотную приближается к ТЭС

Лесные пожары в Турции: огонь больше не угрожает курортам, но вплотную приближается к ТЭС

Быстрому распространению огня способствует ветер и аномальная жара.

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подбираются к ТЭС, которая обеспечивает электричеством курортный Бодрум.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил мэр города Милас провинции Мугла Мухаммет Токат, пишет "Укринформ".

"Пожар стал угрозой для высоковольтных линий. Огонь движется по направлению к ТЭС Еникьой. Если пожар охватит этот регион, подача электроэнергии в Милас и Бодрум может быть прекращена", — сказал Токат.

Также читайте Июль стал одним из самых жарких в истории человечества: вместе с духотой страны страдают от лесных пожаров

Отмечается, что быстрому распространению огня способствует ветер и аномальная жара. Начата эвакуация ближайших к ТЭС поселков, в частности Гюрджегиз и Байир.

По итогам минувших суток в Турции было взято под контроль 185 лесных пожаров их 197, возникших с 28 июня. К борьбе с огнем привлечены 16 самолетов, 56 вертолетов, 850 водометов и автоцистерн, другая техника.

Как сообщает ТАСС, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сегодня заявил о локализации всех пожаров в районе курортного Мармариса.

Эрсой отметил, что цель Турции "принять в этом году 25 млн туристов и получить доход в $20 млрд осталась неизменной", несмотря на пожары.

Утверждается, что опасности для жилых районов и туристических объектов уже нет.

Напомним:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь Турции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии. За это президент страны Реджеп Эрдоган выразил благодарность.

Новости мира: в Турции открыли дело из-за сообщений в соцсетях, посвященных лесным пожарам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку