Лесные пожары в Турции: огонь распространяется на жилые районы, власти эвакуируют население

В Турции масштабный лесной пожар распространяется на жилые районы / © Associated Press

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В Турции из-за аномальной жары бушуют лесные пожары. В районе Эдемиш провинции Измир огонь уже перекинулся на жилые дома на все усилия пожарных обуздать разрушительную стихию. В результате распространения пожара прикован к постели 81-летний мужчина, который был дома сам, погиб.

Об этом сообщает Reuters.

Пожарные второй день подряд сражаются с огнем в Измире. На горной местности работают несколько вертолетов и специальных самолетов, которые сбрасывают воду на охваченные пламенем огромные территории.

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Разрушение и эвакуация населения

Власти Турции были вынуждены закрыть некоторые дороги в эгейский курортный город Чешме из-за угрозы пожара. Телевизионные трансляции показывали кадры пламени, охватившие участки главной автомагистрали, куда прибывали водовозы.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, лесные пожары на западе страны повредили около 200 домов, а пострадавшим было предоставлено альтернативное жилье.

Пока лишь некоторые очаги пожаров удалось взять под контроль. Источники из турецких СМИ подтверждают, что пожар в районе Эдемиш, где погиб 81-летний Ибрагим Эркан, продолжается.

Два района — Тосунлар и Сучикти — были полностью эвакуированы. Понятно, что огонь уже повредил некие дома в Тосунларе. В то же время, сильный ветер значительно усложняет работу пожарных бригад.

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Всего с начала 2025 года в Турции произошло 3015 пожаров, из которых 1295 были лесными. Только за последнюю неделю (с 26 июня по 3 июля) возникло 576 лесных пожаров, 331 из которых распространилась на лесные массивы с других территорий, сообщили в Управлении по коммуникациям Президента Турции.

Новые центры и масштаб борьбы

Новые очаги пожаров вспыхнули в четверг, 3 июля, в южной курортной провинции Анталия и за пределами Стамбула, крупнейшего города Турции. 25 тысяч сотрудников и около 6 тысяч единиц спецтехники.

Другое турецкое издание Gazete Oksijen отмечает, что в районе Чешме в Измире пожар также продолжается, а движение на некоторых участках трассы Измир-Чешме перекрыто.

Напомним, в соседней Греции также бушуют лесные пожары. Огонь охватил несколько населенных пунктов и популярный курорт и быстро распространяется из-за сильного ветра. Власти объявили эвакуацию населения.

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