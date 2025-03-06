Лесть и крест не помогли?: Трамп "отвернулся" от Рубио и может отправить в отставку – Vanity Fair

По информации издания, Рубио разочарован тем, что Трамп фактически отвернулся от него.

Недавний конфликт в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским послал неоспоримый сигнал о том, что долгая история "флирта" Трампа с диктатором Путиным набирает обороты. Этот инцидент также осветил внутренние разногласия в администрации Трампа, в том числе в отношении госсекретаря Марко Рубио.

Об этом пишет Vanity Fair.

Возможно, ничто так не олицетворяет внешнеполитическую реакцию старой гвардии на пятничную встречу как образ госсекретаря Марко Рубио, сидящего на диване рядом с улыбающимся Венсом. Картина мгновенно превратилась в мемы. Даже американские комики заметили, что Рубио, казалось, полностью отделился от этого конфликта.

Справа от Трампа сидит Ди Вэнс, а дальше Марко Рубио / Фото: Associated Press

По информации издания, Рубио разочарован тем, что Трамп фактически отвернулся от него. По словам четырех известных республиканцев, близких к Белому дому, Рубио, считавшийся "ястребом" во внешней политике в отношении РФ, сказал людям, что расстроен отсутствием внешнеполитического влияния, несмотря на то, что он, по крайней мере на бумаге, является главным дипломатом администрации Трампа.

Один из источников сказал, что Рубио часто последним узнает, когда в Белом доме принимаются внешнеполитические решения.

По словам республиканцев, недовольство Рубио Трампом назревало еще до того, как прошел визит. Два источника сказали, что Рубио был застигнут врасплох, когда Трамп назначил девять внешнеполитических посланников с такими высокопоставленными задачами, как прекращение войны в Газе и Украине.

"У всех посланников есть офисы в Белом доме", – сказал один из источников, создающий у людей впечатление, что посланники имеют больше доступа к Трампу, чем Рубио.

Источник добавил, что Рубио также не одобряет решение Трампа отозвать бывшего госсекретаря Майка Помпео в правительственную службу безопасности.

По мнению издания, Рубио не казался "естественным" представителем MAGA. Трамп и Рубио имеют историю. Трамп высмеивал Рубио, называя его "маленький Марк", когда они соревновались друг против друга на праймериз Республиканской партии в 2016 году. После того, как Трамп "завоевал" партию, Рубио приспособился и работал, чтобы заслужить одобрение Трампа.

В СМИ даже предполагали, что Трамп чуть не выбрал Рубио своим напарником в выборах – на должность вице-президента, которую сейчас занимает скандальный Джей Ди Вэнс.

В последние дни Рубио откровенно защищал Трампа, возможно, чтобы опередить рассказ о том, что между ними существует напряжение. Вскоре после того, как Зеленский покинул Белый дом, Рубио расхвалил Трампа и подверг критике Зеленского.

"Вопрос заключается в том, как долго Рубио будет поддерживать администрацию, пока Трамп ведет американскую внешнюю политику в неизведанные воды. Один из источников... предположил, что Рубио продержится в должности всего 18 месяцев, прежде чем уйдет в отставку", – отмечают в статье.

Заметим, что схожая история с главой Госдепа была во время прошлой каденции Трампа. Тогда первый госсекретарь Трампа Рекс Тиллерсон пробыл в должности год и два месяца.

Первый госсекретарь администрации Трампа предварительной каденции пробыл в должности чуть больше года / Фото: Getty Images

Напомним, что Марко Рубио появился в эфире Fox News с крестом во главе.

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