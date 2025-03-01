Летали над 7 областями и оккупированным Крымом: в РФ заявили об атаке почти 50 дронов

Все беспилотники, по заявлению МО России, были уничтожены.

Минобороны России заявило, что в ночь на 1 марта над семью российскими областями и оккупированным Крымом было якобы сбито 48 беспилотников.

Об этом говорится в заявлении МО РФ.

"В минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов", – сообщили в министерстве.

Там подсчитали, что:

21 беспилотник якобы был уничтожен над Тверской областью;

11 БпЛА российская ПВО якобы сбила над оккупированным Крымом;

5 дронов вроде бы уничтожены над территорией Брянской области;

3 БпЛА – над территорией Белгородской области;

3 БпЛА – над территорией Ростовской области;

по два БпЛА – над Смоленской и Липецкой областями и один БпЛА – над территорией Курской области.

Напомним, над Украиной в это время летали вражеские дроны во многих регионах. А именно, над Харьковом, Полтавским р-ном, Сумами, Киевом и окрестностями и т.д.

Также, как сообщалось ранее, в Харькове россияне атаковали больницу , в которой находятся люди: на месте удара вспыхнул пожар.

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