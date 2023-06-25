"Летел в сторону Москвы": в России заявили, что приземлили дрон со взрывчаткой (фото)

В России 25 июня заявили, что приземлили дрон со взрывчаткой в Курской области, летевший в сторону Москвы.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

"По нашей информации, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используется для атак на военное и промышленное оборудование. А при взрыве он может пробить железобетонные плиты толщиной в полметра", – пишут пропагандисты.

В сообщении говорится, что исходя из направления и дальности полета БПЛА (до 800 км), его целью была столица РФ.

У Росії заявили, що приземлили дрон з вибухівкою / Фото: Mash

Напомним, в Киеве прощались с погибшим под Угледаром командиром отделения аэроразведки Михаилом Ламановым. Он так умело нашпиговал дроны, что другие бригады с ним советовались.

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