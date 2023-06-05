Летели в направлении Москвы: в Калужской области РФ упали два беспилотника (фото, видео)

Местные жители говорят – видели дрон, летевший над трассой со скоростью 140-150 км/ч в направлении российской столицы.

В Калужской области России утром 5 июня на трассу упали два беспилотника, которые не сдетонировали.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша и местные жители.

"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло", – говорится в заявлении Шапши.

Он добавил, что территория, где упали дроны, оцеплена. На месте проводятся оперативно-технические мероприятия и организованы пути объезда.

Российские Telegram-каналы опубликовали фото лежащих на трассе беспилотников.

Жители Думиничей рассказали, что накануне вечером видели в небе похожий на БПЛА объект, летевший по направлению к Москве. В то же время жители Жиздринского района сообщили, что беспилотник следовал над трассой со скоростью 140-150 км/ч в направлении столицы РФ.

Два беспилотника упали в Калужской области 5 июня/Фото: российские Телеграмм-каналы

Два беспилотника упали в Калужской области 5 июня/Фото: российские Телеграмм-каналы

В Калужской области РФ упали два беспилотника

Атаки беспилотниками в России и Крыму

2 июня россияне заявили об атаке неизвестными беспилотниками дальнего радиуса на газовую и нефтеперерабатывающую станции "Транснефти" в Смоленской области. Местные жители слышали звуки взрывов. Местные власти заявили об отсутствии критических повреждений, пожаров и пострадавших.

В то же время в ночь на 2 июня серию взрывов слышали жители российского Курска. Они запечатлели на видео звуки взрывов и пролет в небе, вероятно, ракеты ПВО. Местные власти заявили об атаке дронами, а жители Курска очень испугались инцидента и даже задумались о выезде из города.

4 июня оккупационные "власти" Крыма заявили о "ночной атаке беспилотников" в Джанкое и повреждении жилых домов. Инцидент прокомментировала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, которая сказала, что "сезон "бавовны" продолжается". Гуменюк отметила – "Крым должен чувствовать, что он – это Украина".

Читайте также: