Летит на 7000 км и способен нести 13 бомб: Иран похвастался новой версией "шахеда" (фото)

Иран похвастался новой версией беспилотника Shahed-149 Gaza. Более старыми версиями иранских "шахедов" российские террористы обстреливают Украину.

Об этом пишет государственное иранское информационное агентство IRNA.

Иран представил свой обновленный беспилотник на авиабазе в городе Кашан. Его они планируют использовать для "повышения потенциала в разведке и наблюдении".

Изготовила Shahed-149 Gaza компания Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation. Этот дрон был презентован еще в 2021 году, однако сейчас показали его обновленную версию.

Shahed-149 Gaza. Фото: en.irna.ir

Длина Shahed-149 Gaza 10,5 метров, размах крыльев 21 метр. Он способен лететь на расстояние 7000 км и нести до 13 бомб. В полете он может находиться до 35 часов.

Shahed-149 Gaza. Фото: en.irna.ir

Отметим, что российская террористическая армия в войне против Украины применяет иранские дроны Shahed-131/136. Ими они обстреливают мирные украинские города. В частности, в ночь на 22 июля, российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления пятью ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Украинская система ПВО их всех сбила.

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