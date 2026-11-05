Лето скоро будет длится по пол года: какие регионы планеты быстрее всего теряют привычные сезоны

Лето / © pexels.com

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Несмотря на то, что по календарю осень длится уже несколько недель, температурные показатели во многих уголках мира все меньше соответствуют традиционным представлениям об этом времени года. Климатические наблюдения подтверждают: лето все сильнее «законсервируется» и расширяет свои границы. По данным Национального метеорологического агентства Испании (AEMET), начиная с 1980-х годов, продолжительность летнего сезона растет со средней скоростью около 10 дней за каждое десятилетие.

Об этом пишет издание Xataka.

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«Веснолето»: жара наступает на март и май

В обществе распространено представление, что лето расширяется симметрично — все равно поглощая весну и осень. В народе даже появился термин «сентябрь-октябрь в футболках». Однако анализ данных метеостанций за период с 1971 по 2018 год свидетельствует, что главным «поглотителем» сезонов является преждевременное начало жары, а не ее затяжка осенью.

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Начало лета смещается на более ранние сроки (в сторону мая и июня) со скоростью около 6,76 дня за десятилетие .

Завершение лета задерживается осенью гораздо медленнее — всего на 2,74 дня за десятилетие.

Таким образом, летняя жара наступает на весну вдвое агрессивнее, чем посягает на осень. Во многих регионах явление, которое ученые уже окрестили «веснолетом», сместило пределы сезонов более чем на месяц.

Смена географии жары

Климатическая трансформация происходит неоднородно. Исследователи фиксируют крайний дисбаланс в географическом распределении аномалий. Больше всего от удлинения лета страдают горные системы и северо-восточные территории (в том числе Пиренеи). Например, если в период с 1979 по 2000 год высокогорные обсерватории фиксировали в среднем 49 дней чисто летней жары, то за последние четверть века эта цифра возросла до 69 дней.

В прибрежных и южных зонах продолжительность лета остается относительно стабильной — там наблюдается рост интенсивности температурных пиков, но не самой временной продолжительности сезона.

Мрачный прогноз на будущее

Ускорение процессов глобального потепления было зафиксировано с 1979 года. Научное исследование, опубликованное в специализированном издании Geophysical Research Letters, содержит тревожное заключение для всего Северного полушария: если объемы вредных выбросов в атмосферу не будут кардинально уменьшены, лето продолжительностью почти шесть месяцев станет новой климатической нормой уже до 21 года.

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Ранее ТСН.ua писал, что в начале ноября в Украине ожидается ощутимое похолодание. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, он начнется 4 ноября, а в отдельных регионах 6-7 ноября возможен первый мокрый снег.

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