Лев, который помешал австралийцу сварить утренний кофе, попал на видео и стал звездой Сети

Лев, который помешал австралийцу сварить утренний кофе, попал на видео и стал звездой Сети

Видео быстро стало вирусным.

46-летний гид Дилан Панос варил утренний кофе, когда увидел льва, который подошел к окну его кухни под открытым небом.

Инцидент произошел в середине августа в тренировочном лагере компании, которая проводит обучение гидов Bhejane Nature Training в северной части провинции Квазулу-Натал (ЮАР), сообщает News18.

На видео можно увидеть, как Дилан шагает по кухне и пытается взять посуду. Но животное начинает громко рычать, когда видит мужчину через кухонное окно из проволоки.

По словам Кристы Панос, совладелицы компании, лев за окном был одним из восьми львов, которые в тот день забрели в лагерь.

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"Мы предполагаем, что лев-самец, который рычал на Дилана, преследовал львицу для спаривания, но очевидно, что львица не была заинтересована и, чтобы отвлечь внимание самца от преследования, львица спряталась у здания", — отметила она.

По словам Кристы, из-за структуры природного лагеря, животные часто передвигаются по территории. Обычно, места, где проходят обучение студентов или ужин, тщательно проверяются обученными гидами.

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