Лез через забор и делал подкоп: медведь отчаянно пытался пересечь белорусскую границу (виде

На литовско-белорусской границе медведь пытался пересечь стену, чтобы попасть в Беларусь. Животное сначала отчаянно лезет по высокому заграждению, а затем пытается сделать подкоп, однако все безуспешно.

Об этом пишет tv3.lt.

В социальных сетях распространяется видео медведя, пытающегося перелезть через забор на границе. Когда медведю не удается перелезть, он попытался совершить подкоп. Литовские пограничники подтвердили, что речь идет об инциденте, зафиксированном в Литве на границе с Беларусью.

Там отметили, что медведи не живут в Литве, а обычно через эту страну проходит их путь из Латвии или Эстонии в Беларусь.

Медведь лез через забор, чтобы попасть в Беларусь

Литовские пограничники сказали, что видео было снято в Литве, в Швянченском районе. Медведь пытался попасть в Беларусь через забор 18 августа – вероятно, он нашел дорогу и сейчас находится на другой стороне. По словам литовских пограничников, летом им было известно о двух медведях на территории Литвы.

Напомним, медведь ворвался на свадьбу и съел десерты.

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