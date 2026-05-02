Польская полиция сообщила об убийстве украинца в городе Яроцин

Ужасная трагедия произошла поздно вечером в польском городе Яроцин неподалеку от Познани. Местные жители заметили на тротуаре неподвижное тело мужчины в луже крови и немедленно вызвали правоохранителей.

Об обстоятельствах преступления сообщило Польское радио со ссылкой на представительницу управления полиции Яроцинского уезда Агнешку Заворскую.

Подробности расследования и задержания

Около 23:30 в дежурную часть поступил звонок о истекающем кровью на улице Замковой человеке. Прибывший на место происшествия наряд полиции вместе с медиками уже ничем не смог помочь пострадавшему — врач скорой лишь констатировал смерть.

«Мы установили, что это 35-летний гражданин Украины, проживавший на территории Яроцинского уезда. На теле мужчины была видна рана, нанесенная, скорее всего, острым предметом», — рассказала Заворская.

Правоохранителям удалось оперативно выйти на след предполагаемого нападающего. В ту же ночь полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который обоснованно подозревается в совершении этого жестокого преступления. Как выяснилось, задержанный также является гражданином Украины. Мотивы убийства устанавливает следствие.

К сожалению, это не первый случай, когда украинские становятся жертвами жестоких преступлений за пределами родины.

В прошлом году Германию всколыхнула история о 16-летней беженке, которую агрессивный иностранец хладнокровно толкнул под товарный поезд на вокзале во Фридланде. Девушка разговаривала с дедушкой по телефону в момент, когда поезд на скорости 100 км/ч оборвал ее жизнь. Недавно суд признал 31-летнего гражданина Ирака невменяемым из-за параноидной шизофрении и направил его в психиатрическую клинику, хотя власти должны депортировать его из ЕС еще до этой трагедии.

А несколько месяцев назад в США 21-летнюю украинку Екатерину Товмаш, которая искала убежище от войны, была расстреляна в своей кровати на глазах у детей. Бывший парень девушки ехал семь часов через несколько штатов, чтобы ворваться в ее дом в Северной Каролине. Нападающий убил и саму украинку, и ее нового партнера, военнослужащего армии США, заставив перед этим маленького брата разбудить сестру перед смертью.

