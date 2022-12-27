Лежал в луже крови: в Индии загадочно погиб один из богатейших депутатов России

В Индии обнаружили мертвым 65-летнего российского депутата от "Единой России" Павла Антова. Его тело лежало в луже крови под окнами гостиницы, где он отмечал свой 65-летний юбилей. Полиция сообщила, что депутат погиб, упав из окна отеля Sai International в Раягаде, штат Одиша. У Антова остались жена и дочь.

Об этом пишет Daily Mail.

За несколько дней до смерти Антова, 22 декабря, в этом же трехзвездочном отеле скончался его друг и компаньон Владимир Биденов. Его обнаружили мертвым в своем номере на полу среди пустых бутылок из-под вина.

Источники сообщают, что Антонов находился в депрессии и тяжело переживал смерть Биденова.

Его нашли в луже крови возле гостиницы. Гид вызвал скорую и бизнесмена доставили в больницу, где он скончался. Отмечается, что он находился в гостинице в составе группы из четырех человек. Его компаньон умер, личности еще двух мужчин не установлены.

В Генконсульстве РФ заявили, что не видят связи между двумя смертями. И подтвердили смерть олигарха, подчеркнув, что его компаньон умер "от сердечного приступа".

Павел Антов – депутат законодательного собрания Владимирской области, вице-президент группы компаний "Владимирский стандарт" – крупного производителя мясной и колбасной продукции.

В 2018 году Forbes оценил его заработок в 10 миллиардов рублей. Тогда Антов возглавил рейтинг богатейших депутатов и чиновников в России.

В июне Антов раскритиковал войну и авиаудары по Киеву как российский "террор".

Что известно о смерти российских богачей

Ранее сообщалось, что в мире происходит "зачистка" россиян, связанных с нефтяным бизнесом. В последнее время при странных обстоятельствах скончались несколько чиновников, некоторые из них были убиты вместе с семьями.

По информации телеграмм-канала GENERALL SVR, часто сливающего кремлевские тайны, внезапные смерти бывших и нынешних сотрудников структур "Газпрома" и в частности "Газпромбанка", а также "Новатек", были инициированы директором ФСБ Александром Бортниковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, после одобрение Путина.

Также напомним, что после начала "зачистки" в Украину скрылся бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев. В интервью он заявлял, что переехал, чтобы защищать землю, где родился. Волобуев родом из Ахтырки, которую начали обстреливать в первые дни войны

А бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта "Лукойл", миллиардер Александр Субботин, скончался в Мытищах после проведения антипохмельного сеанса с шаманами.

Российский богач, соучредитель компании "Дон-Строй", которая принадлежит к крупнейшим застройщикам в Москве, Дмитрий Зеленов умер в курортном городе Антиб на Французской Ривьере, упав с лестницы дома.

Умер российский политик Жириновский

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