Лежал в шкафу 30 лет: перстень, когда-то приобретенный мужчиной, оказался редким артефактом

В Йоркшире в 1994 году владельцу продали кольцо за несколько сотен фунтов. Но недавно выяснилось, что это редкая находка стоимостью 30 тысяч фунтов стерлингов (1 298 440 грн).

Об этом пишет Daily Express.

Артефакт лежал почти тридцать лет в шкафу. Недавно смогли узнать о его подлинной истории происхождения.

"Когда его принесли мне в 1994 году, я не предполагал, что это такое — моим первым мнением было, что это может быть римское или саксонское кольцо", — отметил владелец.

Он добавил, что мнение о том, что кольцо существовало уже в 55 году до н. э., невероятная. Трудно поверить, что это было тогда, когда на территорию Великобритании вторгся император Юлий Цезарь. Историки отмечают сложный дизайн кольца. Поэтому его связывают с племенем ицены. Оно царило на некоторых территориях страны еще до римского вторжения.

Найджен Миллз с аукциона отметил, что такое случается нечасто. У коллекционеров, вероятно, будет такой шанс всего один раз в жизни.

Ранее сообщалось, что в Великобритании к пожилой женщине вернулось ее кольцо, которое она потеряла более полувека назад.

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