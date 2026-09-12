Лежали прямо под ногами: найдено рекордное сокровище серебра викингов

Вместе с монетами археологи обнаружили серебряный браслет и другие серебряные предметы / © Associated Press

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Энтузиаст-металлоискатель Калле Лаппинен обнаружил первые следы клада вблизи центра села Сюсмя 3 сентября 2026 года. Археолог Эско Тиккала из городских музеев Лахти осмотрел место находки на следующий день и контролировал изъятие ценностей.

Об этом пишет Gizmodo.

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Всего монеты весят около 4,5 килограмма, хотя исследователям еще предстоит их очистить, разделить и сосчитать. Окончательный размер клада может достигать нескольких тысяч монет, тогда как их точные даты и происхождение станут выяснены только после нумизматического исследования.

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Рядом с монетами лежали фрагмент серебряной резьбы, серебряный браслет, серебряная оправа и серебряная бусина. Кто-то разделил материал между двумя контейнерами из бересты, поместил их среди камней примерно на глубину 45 сантиметров под поверхностью и на расстоянии примерно 12 метров друг от друга. Эта деталь делает находку чем-то большим, чем просто рекордной грудой серебра.

До сих пор эталоном клада монет эпохи викингов в Финляндии считалось сокровище из Ноусиайнена, где в 1895 было обнаружено около 1700 монет и других предметов весом примерно 2,2 килограмма. Таким образом, находка из Сюсмя весит примерно вдвое больше.

Напомним, в Великобритании обнаружили уникальную золотую монету, которая может переписать историю религии викингов. Находка с изображением Иоанна Крестителя указывает на то, что скандинавские воины могли принять учение Иисуса гораздо раньше, чем считали ученые.

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