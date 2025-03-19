Лежит ли на столе переговоров соглашение о полезных ископаемых: в Белом доме ответили

Соглашение о полезных ископаемых пока не является первоочередной темой для обсуждения между Украиной и США. Пока стороны "сосредоточены на мире".

Так сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 марта во время брифинга.

"Сейчас мы вышли за пределы экономического соглашения относительно полезных ископаемых. Мы сосредоточены на мире. У нас (в повестке дня – ред.) – частичное прекращение огня, и мы двигаемся к полному прекращению огня и длительному миру в этом конфликте. И это замечательная новость для американской общественности", – сказала она. алины.

На уточняющий вопрос о том, лежит ли на столе переговоров соглашение о полезных ископаемых, Ливитт ответила, что стороны сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении.

"Нет, это означает, что соглашение о полезных ископаемых является тем первым набором рамок, которые вы все видели во время встречи президента Зеленского и президента Трампа в Овальном кабинете. Сейчас мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении. Как вы знаете, во время той встречи с президентом Трампом украинский президент тогда не говорим о том, где мы говорим о том, где мы говорим о том, где мы говорим о том, что мы сейчас. – ответила спикера Белого дома.

По ее словам, переговоры уже вышли за пределы экономического соглашения о полезных ископаемых.

"Мы надеемся на продолжительное прекращение огня... Сейчас у нас режим частичного прекращения огня. Но опять же, президент (Трамп – ред.) отправляет свою высококвалифицированную, умную и опытную команду в Саудовскую Аравию на этой неделе, чтобы продолжить борьбу за мир в этом конфликте. И я еще раз сказала:" .

Напомним, в ходе переговоров в Саудовской Аравии делегация от Украины предложила подписать соглашение о недрах с США в онлайн-формате.

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