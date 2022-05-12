"Такой вариант лежит на столе": в России снова заговорили о возможности применения ядерного оружия

В Кремле после нескольких дней тишины о запугивании мира применить ядерное оружие снова заявили о возможности его использования.
Вариант применить Россией ядерное оружие лежит на столе у высшего политического руководства государства.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd New.
"Я считаю, что если вы имеете дело с ядерным государством, если вы угрожаете военному государству, вы должны учитывать все варианты, которые есть на столе", — заявил Полянский.
Между тем, ведущие эксперты The Atlantic Council оценили вероятность применения РФ ядерного оружия как очень низкую. То, что Россия может ударить "ядеркой", существует вероятность только 5%. Но считают, если президент РФ Владимир Путин таки решит применить ядерное оружие, то – в Украине, а не на территории стран НАТО.
Читайте также:
- "Дилемма Путина была худшим страхом Кеннеди": CNN пишет, что президент России загнан в угол
- "Ядерной не будет": Арестович дал прогноз, как дальше будет развиваться война в Украине
- Давняя игра на выдержку: в СНБО объяснили, почему Путин шантажирует мир "ядерной кнопкой"
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.