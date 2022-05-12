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"Такой вариант лежит на столе": в России снова заговорили о возможности применения ядерного оружия

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"Такой вариант лежит на столе": в России снова заговорили о возможности применения ядерного оружия

Фото: ТСН.ua

В Кремле после нескольких дней тишины о запугивании мира применить ядерное оружие снова заявили о возможности его использования.

Вариант применить Россией ядерное оружие лежит на столе у высшего политического руководства государства.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd New.

"Я считаю, что если вы имеете дело с ядерным государством, если вы угрожаете военному государству, вы должны учитывать все варианты, которые есть на столе", — заявил Полянский.

Между тем, ведущие эксперты The Atlantic Council оценили вероятность применения РФ ядерного оружия как очень низкую. То, что Россия может ударить "ядеркой", существует вероятность только 5%. Но считают, если президент РФ Владимир Путин таки решит применить ядерное оружие, то – в Украине, а не на территории стран НАТО.

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