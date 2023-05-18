Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Лежит у меня на столе": Лукашенко рассказал о мирном договоре Украины и России

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2289
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Лежит у меня на столе": Лукашенко рассказал о мирном договоре Украины и России

Лукашенко рассказал о мирном договоре Украины и России / Фото: Associated Press

Лукашенко заявил, что у него есть проект мирного договора по окончанию войны в Украине.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину в том, что она не подписала мирный договор, когда Россия была готова заключить соглашение по окончанию войны.

Такое заявление диктатор РБ сделал на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, передают белорусские СМИ.

"Три раунда в Беларуси прошло. Потом то ли тесно стало Зеленскому, то ли еще что-то — в Турцию поехали. Хорошо, давайте в Турции. На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы сошла с ума. Он абсолютно был невыгоден России. " Но Россия согласилась", — обвинил он власти Украины.

По его словам, якобы у него есть проект мирного договора, который российская сторона должна была подписать.

"У меня на столе лежит проект этого договора. И как только Россия согласилась на мирные инициативы, договор, проект был выброшен в корзину", – сказал он.

Напомним, Лукашенко требуется подготовка НАТО к войне. Он опасается, что у западных границ ОДКБ наращиваются военное присутствие и наступательный потенциал Североатлантического альянса.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2289
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация