Лезвие застряло в области носа: в России во время ссоры мужчина вонзил нож в лицо жене

Пострадавшую прооперировали, но потребуется еще дополнительное хирургическое вмешательство.
В России во время ссоры мужчина вонзил кухонный нож в лицо 60-летней жене. Лезвие застряло в области носа.
Как сообщают российские телеграм-каналы, это произошло на Кубани в Краснодарском крае.
Так, как пишет телеграмм канал "Подъем", после этого женщине удалось выбежать на улицу и попросить о помощи. Уже в больнице медики смогли выяснить, что от удара была повреждена носовая перегородка, раковина и гаймаровы пазухи. Мозговые ткани не задеты.
Отмечается, что ее 64-летний мужчина задержан, его подозревают в покушении на убийство.
Другой телеграм-канал сообщил, что все произошло минувшей ночью в пылу пьяной ссоры. А пострадавшая женщина, которую зовут Лариса, якобы сестра сотрудника российского провластного "Первого канала".
Напомним, ранее сообщалось, что россиянин покончил с собой в самолете, следовавшем из Египта в Самару. СМИ пишут, что мужчина повесился на ремне от сумки в туалете. Его звали Александр и ему было 48 лет.
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